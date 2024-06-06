ВСУ повторно атаковали два населенных пункта РФ Гладков: ВСУ дважды обстреляли поселки Прилесье и Муром

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Поселок Прилесье Краснояружского района и село Муром Шебекинского городского округа попали под повторный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, есть пострадавшая.

В результате обстрела пострадала одна мирная жительница. Девушка с осколочными ранениями запястья самостоятельно обратилась в Краснояружскую ЦРБ, где врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь, — сообщил глава региона.

Он добавил, что в Прилесье были посечены осколками заборы двух домов и автомобиль. В Муроме, отметил Гладков, пострадавших не было. В результате атаки двух дронов-камикадзе выбило окна в частном жилом доме, были повреждены кровля коммерческого объекта и один автомобиль.

Минобороны РФ заявляло, что 6 июня в 18:50 ВСУ попытались атаковать территорию России с помощью дрона. По данным министерства, ПВО ликвидировала беспилотник самолетного типа над Белгородской областью.

Ранее ВСУ ударили дроном-камикадзе по Грайворону в Белгородской области, беспилотник атаковал здание местной администрации. Аппарат упал и взорвался во внутреннем дворе. В результате травмы получил замначальника отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Грайворонского городского округа Максим Моисеев.