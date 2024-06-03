Разнесли авто с ребенком, перебежчик, HIMARS: как ВСУ атакуют РФ 3 июня

Фото: МО Украины

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края, подозреваемого в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Десять человек пострадали в ДНР в результате обстрелов и налета БПЛА. Средства ПВО работали в Белгородской области порядка десяти раз за сутки. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Десять человек пострадали в результате обстрелов ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 35 случаев ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили 20 обстрелов на Донецком направлении, 13 — на Горловском и по одному — на Ясиноватском и Харцызском. ВСУ выпустили 92 боеприпаса по региону. 21 жилой дом, два инфраструктурных объекта и автомобиль получили повреждения.

По данным СЦКК, накануне украинская армия била по Макеевке из РСЗО M142 HIMARS ракетами М-31 с осколочной боевой частью.

Восемь человек — четверо мужчин и четыре женщины — пострадали в результате атак на регион 2 июня. Двое из них — сотрудники Харцызского сталепроволочно-канатного завода «Силур».

Утром 3 июня украинская армия вновь обстреляла территорию ДНР. В результате женщина 1967 года рождения пострадала в Петровском районе Донецка. В районе остановки «Брикетная фабрика» беспилотник сбросил взрывное устройство. Женщина 1966 года рождения получила ранения.

Сальдо сообщил о пострадавшей при обстреле Днепрян

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Днепряны Новокаховского городского округа Херсонской области ночью 2 июня, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, 34-летняя работница магазина получила ранения. Ей была оказана медпомощь на месте ЧП.

«В самой Новой Каховке в результате артиллерийского обстрела со стороны киевских боевиков разрушен частный дом. Обошлось без пострадавших», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Подозреваемого в сотрудничестве с ГУР Украины задержали в Хабаровске

Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске местного жителя по подозрению в сотрудничестве с военной разведкой Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства. По данным силовиков, мужчина выступал против СВО и пытался перейти на сторону противника.

«Установлен 35-летний житель города Хабаровска, который <...> через сеть Интернет установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ», — говорится в распространенном спецслужбой сообщении.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством.

Средства ПВО работали в Белгородской области десять раз за сутки

Накануне средства ПВО работали в Белгородской области по меньшей мере десять раз. По данным Минобороны РФ, 18 украинских беспилотников самолетного типа, противокорабельная ракета «Нептун» и реактивный снаряд РСЗО «Ольха» были уничтожены в течение дня. Еще один БПЛА был сбит над регионом в ночь на 3 июня.

ВСУ обстреляли населенные пункты Шебекино и Графовка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, замглавы Корочанского района Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса. Незначительные ранения получили руководители двух сельских поселений.

Гладков отметил, что в результате атак ВСУ шесть человек пострадали в Шебекино. Из них пятеро местных жителей, находившихся в автобусах, получили осколочные ранения конечностей.

В Графовке была повреждена линия электропередачи. В результате обстрелов без света временно остались населенный пункт, а также Прилесье, Романовка, Демидовка, Поповка и Репяховка.

Гладков уточнил, что трое мирных жителей пострадали в результате падения и детонации суббоеприпасов в селе Вознесеновка.

По словам главы региона, украинские БПЛА атаковали Головчино, Грайворон, Дроновку, Веселую Лопань, Петровку и Безымено. В Головчино два беспилотника влетели в автозаправку. Главное здание предприятия, заправочная колонка и автомобиль получили повреждения. Еще один дрон упал возле продуктового магазина, в результате чего пострадал прохожий.

Минобороны РФ не комментировало сообщения Гладкова о последствиях ударов ВСУ по Белгородской области.

Губернатор Курской области сообщил о трех пострадавших при атаке БПЛА

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что накануне украинская армия обстреливала населенные пункты Теткино, Политотдельский, Елизаветовка, Горналь, Свердликово, Куриловка, Гордеевка и Милаевка. Газовая труба получила повреждения в Теткино. Мирные жители в результате атак не пострадали.

По словам Смирнова, беспилотники ВСУ атаковали Титов, Волфино, Гуево, Лебедевку и Гордеевку. Никто при ударах не пострадал. По меньшей мере два жилых дома и два автомобиля получили повреждения. Еще в одном жилище произошел пожар в результате взрыва БПЛА.

Дрон сбросил взрывное устройство на легковую машину недалеко от села Крупец. Три члена семьи, в том числе 15-летняя девочка, получили ранения. Пострадавших доставили в Курскую областную клиническую больницу.

Минобороны РФ не комментировало информацию об атаках ВСУ на Курскую область.

ВСУ попытались атаковать беспилотником Брянскую область

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в небе над Брянской областью утром 3 июня, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, обошлось без разрушений и пострадавших.

«Разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Суземским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал губернатор в Telegram-канале.

Российское военное ведомство не комментировало информацию о попытке ВСУ ударить по Брянской области.

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