Задержание жителя Хабаровска за сотрудничество с ГУР попало на видео В Хабаровске арестовали подозреваемого в сотрудничестве с ГУР Украины

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press

В Хабаровске взяли под стражу 35-летнего местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с военной разведкой Украины, сообщили в региональном управлении ФСБ России. Как передает ТАСС, мужчина выступал против проведения СВО и пытался перейти на сторону противника. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством.

Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю установлен 35-летний житель города Хабаровска, который <...> через сеть Интернет установил отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины для осуществления деятельности, направленной против безопасности РФ, — говорится в распространенном спецслужбами сообщении.

Ранее по подозрению в сотрудничестве с ГУР Минобороны Украины был задержан житель Приморья. По данным ведомства, мужчина признал свою вину, против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

До этого спецслужбы России задержали по подозрению в шпионаже в пользу Киева гражданина Украины. Мужчина собирал и передавал сотруднику СБУ сведения о подразделениях ВС РФ в Запорожской области, а также данные о промышленных объектах и энергетической инфраструктуре региона.