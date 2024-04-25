Украинского шпиона поймали в Запорожской области УФСБ: украинский шпион задержан в Запорожской области

Фото: НАК

Российские спецслужбы задержали в Запорожской области гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в пользу Киева, сообщили в региональном управлении ФСБ России. Как передает РИА Новости, мужчина собирал и передавал сотруднику Службы безопасности Украины сведения о подразделениях ВС РФ. Также он собирал сведения о промышленных объектах и энергетической инфраструктуре региона.

Пресечена деятельность гражданина Украины, который по заданию сотрудника СБУ осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации и направлениях передвижения подразделений ВС РФ на территории Запорожской области для нанесения по ним ракетно-артиллерийских ударов, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно о задержании в ЛНР еще одного гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. Он передавал данные о расположении подразделений ВС РФ, задействованных в проведении СВО. Задержанный признался, что действовал не один, а с подругой и хотел помочь украинской стороне.

В Бурятии тем временем осудили за госизмену 26-летнего местного жителя, планировавшего вступить в ряды ВСУ. Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы. Мужчину задержали на территории Кемеровской области. Житель Бурятии ехал в сторону Украины.