В Приморье местного жителя обвинили в шпионаже на Украину ФСБ: жителя Приморья задержали по подозрению в шпионаже на украинскую разведку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители задержали жителя Приморья по подозрению в сотрудничестве с ГУР Минобороны Украины, передает пресс-служба УМВД России по региону. По данным ведомства, мужчина признал свою вину, против него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена».

УФСБ России по Приморскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины, — говорится в сообщении.

Ранее в отношении жителя Приморского края было возбуждено уголовное дело за сотрудничество с подконтрольной Минобороны Украины организацией. Стало известно, что он сам вышел на структуру Главного управления разведки Минобороны Украины и конфиденциально предложил свои услуги. Подозреваемый на допросе в своем преступлении раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием.

До этого российские спецслужбы задержали в Запорожской области гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже в пользу Киева. Мужчина собирал и передавал сотруднику Службы безопасности Украины сведения о подразделениях ВС РФ. Также он собирал сведения о промышленных объектах и энергетической инфраструктуре региона.