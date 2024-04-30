В Приморье задержан мужчина за контакт со структурой ГУР Украины ФСБ: житель Приморья сам вышел на структуру ГУР с предложением помощи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В отношении жителя Приморского края было возбуждено уголовное дело за сотрудничество с украинскими националистами, сообщил РИА Новости источник в ФСБ. Стало известно, что он сам вышел на структуру Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) и конфиденциально предложил свои услуги.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что приморец нашел контакт и инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации, — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что следственные действия продолжаются. Подозреваемый на допросе в своем преступлении раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. Опубликовано видео его признания.

На днях Федеральная служба безопасности распространила видео задержания и допроса подозреваемых в подготовке терактов в Волгоградской области. На кадрах видно, как правоохранители хватают идущих по улице молодых людей. Один из них позже рассказывает, что вместе с отправителем собирался взорвать отдел полиции, военкомат и учреждение общественного питания.