Опубликовано видео с признаниями задержанных членов нацистской группировки ФСБ опубликовала признания задержанных членов украинской нацистской группировки

Федеральная служба безопасности распространила видео задержания и допроса подозреваемых в подготовке резонансных терактов в Волгоградской области. На кадрах, которые публикует ТАСС, видно, как правоохранители хватают идущих по улице молодых людей. Один из них позже рассказывает, что вместе с сообщником собирались взорвать отдел полиции, военкомат и места общепита.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Волгоградской области, по данным факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Фигурантами проходят двое 17-летних жителей города Волжского Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что задержанные самостоятельно установили связь с главарями проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP) (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). От них получили подробные инструкции но изготовлению СВУ, изготовили его и провели испытание.

До этого сотрудники ФСБ задержали сторонника украинских националистов, который готовил теракт в Брянске. На опубликованных кадрах заметно, что при себе у мужчины был электродетонатор. Задержанный на видео признался, что получил задание забрать тайник с взрывчатым веществом и подготовить террористический акт в одном из общественных мест.