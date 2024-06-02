Украинский дрон сбросил бомбу на автомобиль с людьми в Курской области Врио губернатора Курской области: дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на авто

Фото: МО Украины

Беспилотник Вооруженных сил Украины сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль с людьми недалеко от села Крупец Рыльского района, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в Telegram-канале. Три жителя получили ранения и ожоги, их доставили в районную больницу.

Сегодня утром недалеко от села Крупец Рыльского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Ранения и ожоги получили три местных жителя. Они доставляются в районную больницу, где им будет оказана медицинская помощь, — сообщил Смирнов.

Ранее ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона село Борки Валуйского городского округа. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, среди мирных жителей никто не пострадал, масштабных разрушений также удалось избежать.

До этого российское военное ведомство информировало, что военные ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном. В министерстве отметили, что целью проникшего утром 31 мая на территорию региона дрона ВСУ было совершение террористической атаки в отношении объектов на территории России