Появились первые кадры новейшей российской САУ «Мальва» на СВО «Страна.ua»: на СВО впервые заметили российскую САУ «Мальва»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

САУ «Мальва»

Новейшую российскую самоходную артиллерийскую установку «Мальва» впервые заметили в зоне проведения спецоперации, пишет издание «Страна.ua». Отмечается, что снимок гаубицы сделан в приграничье Белгородской области. Уточняется, что кадры «Мальвы», снятые с дрона, распространили профильные информационные ресурсы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Самоходка оснащена цифровой системой ведения огня и может наносить высокоточные удары, а также вести огонь в режиме налета. «Мальва» может стрелять тактическими ядерными снарядами, а дальность поражения составляет 25 километров.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что большинство самоходок в ВС России на гусеничном ходу — «Гвоздика», «Акация», «Пион», а также «Малка». Новая колесная гаубица «Мальва» выгодно отличается от них в плане маневренности. Он добавил, что у САУ более высокая скорострельность и дальнобойность.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что для вероятного удара по Европе Россия может использовать ракеты «Искандер», «Кинжал» или «Циркон». По его словам, все они могут дотянуться до стран НАТО. Кроме того, как утверждает эксперт, могут быть применены дальнобойные модификации Х-35, а также Х-101, Х-555, «Ониксы» и Х-32.