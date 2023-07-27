Военэксперт рассказал, в чем польза колесной гаубицы «Мальва» для ВС России Военэксперт Дандыкин заявил, что колесная гаубица «Мальва» отличается маневренностью

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Большинство самоходок в ВС России на гусеничном ходу — «Гвоздика», «Акация», «Пион», «Малка» и новая колесная гаубица «Мальва» выгодно отличается от них в плане маневренности, заявил NEWS.ru военэксперт Василий Дандыкин. Он добавил, что у нее высокая скорострельность и дальнобойность в 20 км.

Колесная база для артиллерийской установки — выше скорость, лучше маневренность, что очень важно. Думаю, что такая разновидность не помешает, пригодится в обороне, и в наступлении. Скорострельность у «Мальвы» очень высокая, около 10 выстрелов в минуту, это очень важно, чем быстрее отстрелялся, тем быстрее сменил позицию, что очень важно, учитывая использование противником разведывательных БПЛА, радаров контрбатарейной борьбы, — заявил Дандыкин.

По словам эксперта, артиллерия сейчас — один из главных родов войск. Очевидно, если мы превосходим в артиллерийском залпе, в точности наведения огня, значит мы побеждаем.

«Мальва» сейчас пройдет обкатку в зоне СВО. Как ее использовать, решат в армии. Может из засады, может обеспечивать огневой вал, — резюмировал Дандыкин.

Telegram-канал SHOT, ссылаясь на источник, ранее заявил, что вечером 6 июля ВСУ впервые обстреляли территорию РФ из новой гаубицы «Богдана» американскими реактивными снарядами Excalibur увеличенной дальности. Выпустили пять боеприпасов по белгородскому посёлку, расположенному в 30 км от границы.