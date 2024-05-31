«Мир содрогнется»: названо российское оружие для вероятного удара по Европе Военэксперт Матвийчук: Россия может использовать «Искандеры» для удара по Европе

Фото: МО РФ

Для вероятного удара по Европе Россия может использовать ракеты «Искандер», «Кинжал» или «Циркон», предположил военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что все они могут дотянуться до стран НАТО. Кроме того, по словам эксперта, могут быть применены дальнобойные модификации Х-35, а также Х-101, Х-555, «Ониксы» и Х-32.

Начиная от «Искандеров», заканчивая «Калибрами», «Кинжалами», «Цирконами» — все это дотянется до стран НАТО. Плюс, предположу, дальнобойные модификации Х-35, а также Х-101, Х-555, «Ониксы», Х-32 и многие другие. Они могут навестить европейцев, — пояснил Матвийчук.

Он выразил мнение, что Россия на данный момент продемонстрировала не более 10% своей мощи в плане ракетного вооружения. Как считает эксперт, «мир содрогнется», если Вооруженные силы РФ начнут использовать все, что имеют.

Думаю, Россия продемонстрировала лишь 10% своей военной мощи в плане ракетного вооружения. Мир содрогнется, если мы применим все, что имеем. Мир не в плане, что мы кого-то напугаем, а в плане прекращения агрессии против России, — заключил эксперт.

Власти Германии ранее сняли ограничения на использование оружия, переданного Украине, для ударов по российской территории. По мнению пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Хебестрейта, Киев имеет право на защиту, в том числе от атак с приграничных районов РФ.