Три человека пострадали при ударе ВСУ по российскому региону Гладков: при обстреле ВСУ Вознесеновки и Мурома пострадали три человека

Фото: МО Украины

Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) двух населенных пунктов в Шебекинском городском округе, предупредил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, удар был нанесен по Вознесеновке и Мурому.

Атаке со стороны ВСУ подверглись два населенных пункта в Шебекинском городском округе. <...> В результате падения суббоеприпасов с последующей детонацией пострадали три мирных жителя. Бригадами скорой они были доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, — говорится в сообщении.

Как уточнил губернатор, одна женщина в Вознесеновке получила слепое ранение, проникающее в брюшную полость. Ее состояние врачи оценили как тяжелое. Остальные пострадавшие получили ушибы и небольшие осколочные ранения, констатировал Гладков. В Муроме при обстреле были повреждены два частных дома и здание магазина, констатировал глава региона.

Ранее в пресс-службе Министерства обороны РФ объявили, что система противовоздушной обороны уничтожила в Белгородской области два украинских беспилотника и одну противокорабельную ракету «Нептун». По данным ведомства, ВСУ атаковали регион в период с 18:00 до 19:30 по московскому времени. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры не было.