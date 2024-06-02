В ДНР при обстреле ВСУ пострадали мирные жители Пушилин: восемь мирных граждан пострадали в ДНР за сутки при обстреле ВСУ

Фото: МО Украины

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике за сутки получили ранения восемь мирных граждан, написал в своем Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. По его словам, всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Восемь мирных жителей Республики пострадали сегодня вследствие украинской агрессии на территории региона. <...> Со стороны ВФУ зафиксировано 24 обстрела, выпущено 53 боеприпаса, — говорится в сообщении.

Женщина и мужчина были ранены в Макеевке, уточнил Пушилин. В Мариуполе при детонации взрывоопасного предмета во время расчистки территории пострадали трое рабочих.

При атаке противника по Харцызскому сталепроволочно-канатному заводу «Силур» ранения получили две сотрудницы предприятия: женщины — 1978 г. р. (состояние крайне тяжелое) и 1971 г. р. (состояние средней степени тяжести), — уточнил глава республики.

Ранее стало известно, что четверо сотрудников МЧС России были ранены во время удара ВСУ по Горловке. Огнеборцы попали под удар во время тушения пожара в частном доме. После осмотра и оказания медицинской помощи пострадавшие были направлены на амбулаторное лечение.