Сотрудники МЧС пострадали при ударе ВСУ по ДНР МЧС: четверо огнеборцев получили ранения при обстреле ВСУ Горловки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При обстреле Вооруженными силами Украины Горловки в Донецкой Народной Республике пострадали четверо сотрудников МЧС России, передает пресс-служба ведомства. Согласно имеющейся информации, огнеборцы попали под удар во время тушения пожара в частном доме.

В Горловке огнеборцы ведомства тушили пожар в частном доме из-за попадания взрывоопасного предмета. В это время произошел повторный обстрел. После осмотра и оказания медицинской помощи пострадавшие направлены на амбулаторное лечение, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что украинские военные обстреляли поселок Нижние Серогозы на территории региона. Ракета попала в здание Социального фонда, напротив которого находится школа, где дети сдавали экзамены, уточнил он.

До этого Вооруженные силы Украины беспилотниками нанесли удар по православному храму в поселке Новая Маячка Алешкинского муниципального округа Херсонской области. Пострадавших в результате инцидента не было.

Кроме того, одна женщина погибла и еще три человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область. Дроном-камикадзе был атакован движущийся легковой автомобиль, в котором находились водитель и пассажиры. Нападение произошло рядом с КПП поселка Октябрьский.