Замглавы района в Белгородской области погиб при детонации боеприпаса Гладков: замглавы белгородского района Нечипоренко погиб при взрыве боеприпаса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы Корочанского района Белгородской области — секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко погиб в результате детонации боеприпаса, сообщил губернатор региона Владислав Гладков в своем Telegram-канале. По его данным, незначительные ранения также получили главы двух сельских поселений.

Приношу самые искренние и глубокие соболезнования семье и близким. Мы окажем семье всю помощь, чтобы поддержать их в этой тяжелой ситуации, — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что в результате ЧП пострадали глава Корочанского района Николай Нестеров, а также глава Мелиховского сельского поселения Андрей Веденин и глава Шляховского сельского поселения Игорь Шевляков. Всем им оказана помощь, они вернулись на свои рабочие места, уточнил губернатор.

Кроме того, Гладков сообщил, что в результате утреннего обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины ранения получили шесть человек. Из них пятеро находились в автобусах и получили осколочные ранения конечностей.

Ранее Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, было сбито несколько воздушных целей. Предварительно, по его словам, пострадавших и погибших нет, однако осколками повреждены дома и автомобили.