Над российским регионом сработала система ПВО Гладков: над Белгородом и в его окрестностях сработала система ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, было сбито несколько воздушных целей, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Предварительно, по его словам, пострадавших и погибших нет, однако осколками повреждены дома и автомобили. Оперативные и аварийные службы работают на местах, добавил он.

Отмечается, что в Белгороде повреждений домовладений нет, однако осколком пробит багажник одного автомобиля. В свою очередь в селе Севрюково повреждены пять частных жилых домов. Там выбиты окна, посечены фасады и заборы, также повреждена легковая машина. Кроме того, выявлены повреждения на линии электропередачи.

В поселке Майский в одном домовладении поврежден отлив и посечен один автомобиль. В селе Зеленая Поляна пробита кровля частного жилого домовладения. В селе Шишино осколками посечены два автомобиля, — уточнил Гладков.

Двумя часами ранее Гладков объявил ракетную опасность в Белгороде. В городе была запущена сирена, а также прозвучала серия взрывов разной степени интенсивности. Как пишут СМИ, во время взрывов в домах дрожали стекла.

В ночь на 2 июня Гладков сообщал об атаке Вооруженных сил Украины на поселок Ивня Ивнянского Белгородской области с помощью FPV-дрона. По его словам, среди мирных жителей никто не пострадал. В результате детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания.