В Белгороде прогремела серия взрывов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Корреспондент РИА Новости сообщил, что в Белгороде запущена сирена. По его информации, прозвучала серия взрывов разной степени интенсивности.

Журналист агентства отметил, что сигнал звучал в районе Харьковской горы и во время взрывов в домах дрожали стекла. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил ракетную опасность в 05:11 (совпадает с мск).

Ранее он сообщал об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поселок Ивня Ивнянского района с помощью FPV-дрона. По его словам, среди мирных жителей никто не пострадал. В результате детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания.

Система противовоздушной обороны уничтожила в Белгородской области два украинских беспилотника и одну противокорабельную ракету «Нептун», заявили 1 июня в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, ВСУ атаковали регион в период с 18:00 до 19:30 по московскому времени. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры нет.

Президент РФ Владимир Путин недавно допустил, что Россия в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону» с учетом атак ВСУ на Белгородскую область. Глава государства подчеркнул, что преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.