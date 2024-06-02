Российский регион подвергся атаке FPV-дрона Гладков: ВСУ атаковали поселок Ивня Ивнянского района с помощью FPV-дрона

Фото: МО Украины

ВСУ атаковали поселок Ивня Ивнянского района с помощью FPV-дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его словам, среди мирных жителей никто не пострадал.

Поселок Ивня Ивнянского района подвергся атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. В результате его детонации в воздухе произошло возгорание кровли коммерческого здания. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте, пожарными расчетами производится тушение очага возгорания, — написал он.

Ранее ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона село Борки Валуйского городского округа. Гладков заявил, среди мирных жителей никто не пострадал, масштабных разрушений также удалось избежать, лишь выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома.

До этого Вооруженные силы Украины предприняли попытку повредить объекты на территории России. По данным Минобороны, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью.

На днях свыше 200 сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов представили на выставке, открывшейся в Республике Северная Осетия — Алания. Об экспозиции рассказала пресс-служба Минобороны России, сопроводив свои слова видео. На кадрах видны боевые экспонаты, которые были сбиты российскими зенитчиками в ходе проведения специальной военной операции.