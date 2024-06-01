Над российским регионом уничтожили украинский дрон МО: средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать объекты на территории России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью.

Около 20:30 мск дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — отметили в МО.

Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что территория Курской области 31 мая была неоднократно атакована ВСУ. Он уточнил, что в результате обстрелов и сбросов с коптеров и дронов-камикадзе никто из жителей не пострадал, но в некоторых населенных пунктах вспыхнули пожары и были повреждены линии электропередачи. Губернатор также предупредил население области об участившихся случаях запуска воздушных шаров с взрывчаткой со стороны Украины.

До этого российское военное ведомство информировало, что военные ВС РФ уничтожили украинский беспилотник над Татарстаном. В министерстве отметили, что целью проникшего утром 31 мая на территорию региона дрона ВСУ было совершение террористической атаки в отношении объектов на территории России.