ВСУ атаковали российский регион двумя БПЛА и ракетой «Нептун» В Белгородской области уничтожили два украинских БПЛА и ракету «Нептун»

Фото: МО РФ

Система противовоздушной обороны уничтожила в Белгородской области два украинских беспилотника и одну противокорабельную ракету «Нептун», сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, ВСУ атаковали регион в период с 18:00 до 19:30 по московскому времени. Информации о пострадавших и повреждениях инфраструктуры нет.

В период с 18:00 до 19:30 мск над территорией Белгородской области уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата и одна противокорабельная ракета «Нептун», — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на пляж «Берега» в районе рынка в столице региона после работы системы противовоздушной обороны упали осколки. По его словам, на подлете к городу были сбиты несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших нет.

Президент РФ Владимир Путин недавно допустил, что Россия в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону» с учетом атак ВСУ на Белгородскую область. Глава государства подчеркнул, что преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно.