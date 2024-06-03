В ВСУ заканчиваются добровольцы: успехи ВС РФ в зоне СВО к утру 3 июня

Фото: МО РФ

В российском Министерстве обороны сообщили, что добровольцы, вошедшие в состав украинских войск в начале СВО, в ходе боевых действий практически выбиты. Что об этом известно, каких успехов ВС РФ достигли к утру 3 июня?

Что известно о заканчивающихся добровольцах ВСУ

«В пехотном варианте он (противник — прим. NEWS.ru) сейчас проседает, потому что те добровольцы, которые зашли по началу СВО, они постепенно выбиты — 300-е, 200-е, — устали, уходят <...> вся эта резервная сила была использована до нынешнего времени», — считает военнослужащий добровольческого корпуса «Южной» группировки войск с позывным «ВВ» на видео, предоставленном министерством обороны.

Военнослужащий добавил, что новые силы противника, которые оказываются на передовой в настоящее время, имеют существенно меньший уровень подготовки, так как время на подготовку своих солдат руководство ВСУ сократило до минимума.

В отличие от противника, ВС РФ регулярно, в перерывах между боевыми действиями, проводят боевое слаживание подразделений и обучение личного состава на полигонах в тыловых районах специальной военной операции. Отрабатывают применение таких тактических приемов, как перемещение в ходе стрелкового боя, подавление огневых точек и снайперских лёжек при помощи ручных штурмовых гранат, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в условиях визуального контакта с противником.

Что известно о потерях ВСУ под Харьковом

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» российской группировки войск «Север» поразил скопление резервов ВСУ в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. Противник потерял свыше 30 военных убитыми и ранеными, лишился грузовика и двух автомобилей. Старший офицер реактивной батареи с позывным Чита отметил, что обстановка сейчас складывается напряженная.

«Обстановка на данный момент особо напряженная. Действуем, работаем. Цель дают — выезжаем, отрабатываем и сворачиваемся, уходим в район ожидания. Целей гораздо больше стало — работаем по живой силе противника, по укрытиям, по командно-наблюдательным пунктам, по временным местам дислокации военнослужащих ВСУ», — рассказал он.

Как зенитчики сбили вертолет и беспилотники ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Запад» за последний месяц сбил вертолет ВСУ и несколько крупных БПЛА, в том числе «Лелека-100», сообщили в военном ведомстве РФ. Зенитчики постоянно осуществляют мониторинг воздушного пространства в поисках целей противника.

«На счету расчета данного ЗРК множество сбитых воздушных целей. Только в течение последнего месяца данным расчетом ЗРК „Тор-М2“ были поражены несколько крупных БПЛА и уничтожен один вертолет ВСУ на расстоянии около 30 километров», — отметили в ведомстве.

«Тор-М2» может уничтожать широкий спектр целей, включая самолеты, вертолеты, дроны и даже баллистические ракеты, обратили внимание в Минобороны. При этом машину защищают различными способами, включая самые нестандартные.

«На данном экземпляре представлен вариант защиты бортов машины с помощью резины. Резина очень проявила себя при подрыве кассетного боеприпаса», — подчеркнул заместитель командира батареи с позывным 21-й.

Где российские десантники взяли штурмом опорник ВСУ

Военнослужащие подразделения гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ взяли штурмом крупный опорный пункт ВСУ, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.

«В ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха десантники вскрыли систему обороны, основные опорные пункты и огневые средства противника. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия группировки подавила огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожила вскрытые пункты управления», — сообщили в МО РФ.

В оборонном ведомстве уточнили, что после нанесения точных ударов и подавления огневых средств десантники с нескольких направлений пошли на штурм.

По данным ведомства, операторы БПЛА с воздуха сопровождали штурмующие подразделения, с помощью которых командиры управляли боем.

Кроме того, расчет 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки «Мста-С» 42-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ севернее села Работино в Запорожской области, рассказал командир орудия с позывным Волкодав.

«Точной стрельбой уничтожили более пяти неофашистов, средства связи и вооружение противника... Это очень хорошее орудие, оснащенное системой автоматизации, системы автогоризонтирования, также есть система автоматического управления огнем. Наибольшее удобство вызывает механизм досылания, то есть согласователь, который позволяет не доставать вручную снаряды из боеукладки», — заявил командир орудия.

По его словам, ВСУ постоянно пытаются охотиться на самоходные установки с помощью БПЛА, а российские артиллеристы меняют позиции сразу после ведения огня.

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