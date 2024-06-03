«Целей больше стало»: в МО рассказали о потерях ВСУ под Харьковом МО: ВСУ потеряли в Харьковской области свыше 30 военных при ударе РСЗО «Град»

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» российской группировки войск «Север» поразил скопление резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. Противник потерял свыше 30 военных убитыми и ранеными, лишился грузовика и двух автомобилей. Старший офицер реактивной батареи с позывным Чита отметил, что обстановка сейчас складывается напряженная, передает ТАСС.

Обстановка на данный момент особо напряженная. Действуем, работаем. Цель дают — выезжаем, отрабатываем и сворачиваемся, уходим в район ожидания. Целей гораздо больше стало — работаем по живой силе противника, по укрытиям, по командно-наблюдательным пунктам, по временным местам дислокации военнослужащих ВСУ, — рассказал он.

Ранее расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» Восточной группировки войск уничтожил машину с боеприпасами ВСУ под Угледаром. В МО заметили, что это было «прямое попадание» по движущейся цели, из-за чего снаряды взорвались. Военный с позывным Суббота заявил, что после удара «противник утихомирился, тише стало».

До этого артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали минометный расчет Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Командир орудия с позывным Буран добавил, что таким образом российская пехота получила возможность продвинуться дальше. По словам Бурана, они уничтожили минометчиков ВСУ со второго выстрела самоходной гаубицы «Мста-С».