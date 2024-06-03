Российский ЗРК сбил вертолет и несколько крупных беспилотников ВСУ Минобороны РФ: «Тор-М2» уничтожил вертолет ВСУ и дрон «Лелека-100» в зоне СВО

Фото: МО Украины

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» группировки войск «Запад» за последний месяц сбил вертолет Вооруженных сил Украины (ВСУ) и несколько крупных БПЛА, в том числе «Лелека-100», сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ. Зенитчики постоянно осуществляют мониторинг воздушного пространства в поисках целей противника, уточнили в МО.

На счету расчета данного ЗРК множество сбитых воздушных целей. Только в течение последнего месяца данным расчетом ЗРК «Тор-М2» были поражены несколько крупных БПЛА и уничтожен один вертолет ВСУ на расстоянии около 30 километров, — отметили в ведомстве.

«Тор-М2» может уничтожать широкий спектр целей, включая самолеты, вертолеты, дроны и даже баллистические ракеты, обратили внимание в Минобороны. При этом машину защищают различными способами, включая самые нестандартные.

На данном экземпляре представлен вариант защиты бортов машины с помощью резины. Резина очень проявила себя при подрыве кассетного боеприпаса, — подчеркнул заместитель командира батареи с позывным 21-й.

Ранее стало известно, что российские бойцы нанесли мощные удары по украинским объектам в Харькове и на севере области. ВС РФ били по Сортировочной станции, где хранится вся поступающая техника НАТО, прибывают ж/д составы. Здесь поставки сортировались и отправлялись ближе к фронту.