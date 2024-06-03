Выпустили 92 боеприпаса по ДНР: как ВСУ атакуют Россию в ночь на 3 июня

Фото: МО Украины

Украинская армия ежедневно совершает атаки на регионы России. Какие территории оказались в опасности в ночь на 3 июня, что известно о последствиях?

Что известно об атаке на ДНР

В Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 35 раз. Согласно сообщению, украинские военные выпустили по ДНР 92 боеприпаса.

В частности, 20 ударов зарегистрировано на Донецком направлении, отметили представители ведомства. Еще 13 обстрелов зафиксировали на Горловском направлении, один — на Ясиноватском. Ранения получили восемь мирных жителей, констатировали в СЦКК.

Как ВСУ атаковали Белгородскую область

Три мирных жителя получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины двух населенных пунктов в Шебекинском городском округе, предупредил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, удар был нанесен по Вознесеновке и Мурому.

«Атаке со стороны ВСУ подверглись два населенных пункта в Шебекинском городском округе. <...> В результате падения суббоеприпасов с последующей детонацией пострадали три мирных жителя. Бригадами скорой они были доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода», — говорится в сообщении.

Одна женщина в Вознесеновке получила слепое ранение, проникающее в брюшную полость. Ее состояние врачи оценили как тяжелое. Остальные пострадавшие получили ушибы и небольшие осколочные ранения, констатировал Гладков. В Муроме при обстреле были повреждены два частных дома и здание магазина, констатировал глава региона.

Кроме того, ночью в Белгороде объявили ракетную опасность. Глава региона призвал граждан укрыться в помещениях со сплошными стенами и не подходить к окнам.

«Белгород и Белгородский район — РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — написал он.

До этого украинская армия атаковала беспилотниками Грайворонский городской округ в Белгородской области. Обошлось без пострадавших. По словам Гладкова, ВСУ направили БПЛА на АЗС, частный дом и автомобиль, припаркованный у многоквартирного дома.

«В селе Головчино два дрона-камикадзе поочередно атаковали АЗС. В результате взрывов повреждена входная группа здания заправки, осколками посечены автозаправочная колонка и один автомобиль. Все сотрудники АЗС целы и невредимы, в том числе благодаря укреплениям из мешков с песком», — написал губернатор.

Гладков отметил, что третий беспилотник упал и сдетонировал возле частного дома. В результате были выбиты стекла и поврежден забор. Вспыхнувшую траву во дворе потушили силами добровольной пожарной дружины. Кроме того, еще один дрон сбросил взрывное устройство в селе Безымено на автомобиль, припаркованный у многоквартирного дома. У машины пробита крыша.

Где объявляли опасность атаки БПЛА

Врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории региона. Средства противовоздушной обороны были приведены в готовность.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Смирнов.

Спустя некоторое время режим опасности отменили.

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