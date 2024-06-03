Российский регион оказался под угрозой атаки беспилотников Врио губернатора Смирнов: в Курской области ввели режим опасности атаки БПЛА

Фото: МО Украины

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена на территории Курской области, заявил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность, указал он.

Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки, — написал Смирнов.

Ранее Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать объекты на территории России, информировала пресс-служба Минобороны РФ. По данным оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ над Курской областью.

До этого врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что территория Курской области 31 мая была неоднократно атакована ВСУ. Он уточнил, что в результате обстрелов и сбросов с коптеров и дронов-камикадзе никто из жителей не пострадал, но в некоторых населенных пунктах вспыхнули пожары и были повреждены линии электропередачи.

Кроме того, ВСУ атаковали село Борки Валуйского городского округа Белгородской области с помощью FPV-дрона. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что среди мирных жителей никто не пострадал. В результате падения БПЛА с последующей детонацией выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома.