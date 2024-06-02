Шлем с кусками мозга: какие еще трофеи с СВО продают в РФ и на Украине

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Торговля трофеями расцвела с начала специальной военной операции на Украине. В Сети можно найти объявления о продаже военных шлемов, шевронов, одежды и другой экипировки, обвесов для оружия. При этом торговля идет как с украинской стороны, так и с российской. О том, кто и как реализует предметы с поля боя и где их купить — в материале NEWS.ru.

Что известно о торговле трофеями в России

Как убедился NEWS.ru, исследовав рынок двух стран, в России торговля трофеями носит не столь масштабный характер, как на Украине. Подавляющая часть продавцов предлагает не более одного-двух лотов. Причем, по наблюдениям NEWS.ru, чаще всего это вещи, привезенные из зоны боевых действий самостоятельно или переданные друзьями и знакомыми с фронта.

«Я лично привез [шевроны] из Бахмута. Такие вещи [трофеи] везти оттуда [из зоны СВО] нет смысла. Это все очень тяжелое. А это по мелочи привез», — рассказал NEWS.ru один из интернет-торговцев.

Объявления о продаже трофейных вещей периодически появляются на так называемых военных барахолках в Telegram. Однако о массовой торговле речи не идет. Корреспондент NEWS.ru поинтересовался у одного из продавцов, какие вещи с поля боя он может продать. Мужчина признался, что в наличии у него только вэсэушная ветрозащитная куртка, да и та привезена еще с боев за аэропорт Гостомель (в начале спецоперации).

NEWS.ru нашел только одного продавца трофеев, которого можно было бы назвать дилером. Он находится в Евпатории и торгует на отечественном интернет-аукционе «Мешок». В его профиле можно найти шевроны, одежду бойцов ВСУ, рюкзаки-переноски для гранатометных выстрелов, подсумки и шлемы.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко подтверждает, что организованной торговли трофеями в России не существует. По его словам, сами военные в подавляющем большинстве таким не занимаются: захваченные в бою вещи они обычно оставляют себе или дарят близким.

«В данном случае мы говорим о категории тех, кто занимается этим профессионально. Человек [дилер] в частном порядке едет в зону спецоперации и там уже собирает то, что ему надо. Ему даже бесплатно дадут, если он проявит интерес и определенную настойчивость. Потому что это барахло девать некуда. Что ни солдат, то шеврон. Всегда можно приехать, привезти какую-нибудь гуманитарку и просто поменяться», — отметил он в разговоре с NEWS.ru.

Фото: Graham Hughes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Где еще продают предметы из зоны спецоперации

Под видом покупателя корреспондент NEWS.ru посетил несколько столичных «скупок», магазинов антиквариата (в которых порой попадаются ценные предметы текущей эпохи), барахолок и блошиных рынков. Продавцы с осторожностью реагировали на вопросы о наличии у них предметов с СВО. Несмотря на это, нужный ассортимент нашелся как минимум у трех торговцев военной амуницией в Измайловском Кремле.

Один из них находится напротив «Парка живописи». На его прилавке можно найти различные вещи времен Великой Отечественной войны: от одежды и касок до обезвреженных образцов оружия. Предметы из зоны СВО открыто не представлены, однако продавец признался, что они у него есть «за очень дорого». Мужчина не стал раскрывать, чем конкретно он торгует, однако поделился, что только один шеврон ВСУ обойдется в 5000–10 000 рублей.

В самом конце улицы ремесел измайловского вернисажа находится целый анклав продавцов амуниции. Большинство из них также торгуют предметами времен Второй мировой войны. Однако на одном из прилавков нашлись открыто выложенные на всеобщее обозрение трофеи, добытые в боях на Украине. Например, за пламегаситель от украинской винтовки Ukrop там просят 30 000 рублей.

Чуть поодаль — магазин, на входе висит форма солдата ВСУ, привезенная из зоны спецоперации. По словам владельца, недавно у него в продаже была и каска, но ее выкупили. Также в ассортименте целая стопка трофейных шевронов: их отдают по 500 рублей, однако все они относятся еще к 2014–2015 годам, на что, по словам торговца, есть причина.

Привезти трофейные вещи из зоны СВО сейчас крайне сложно, а в отдельных случаях невозможно, утверждают опрошенные NEWS.ru торговцы. Это относится в том числе к используемым в рядах ВСУ нашивкам. «Вы не путайте: одно дело вывезти одежду, другое — символику», — ответил один из торговцев на вопрос журналиста NEWS.ru, как в его распоряжении оказалась украинская форма.

При этом Михаил Онуфриенко утверждает обратное. По его словам, официально вывезти в Россию можно что угодно, кроме оружия и других вещей, запрещенных на территории страны.

«Ножи, шевроны, каски — все это вывозится [с Украины в РФ] совершенно спокойно. Это не является оружием, не попадает под запрет. Существующие пункты пропуска — „Изварино“, „Миллерово“ и так далее — служат именно для контроля за контрабандой оружия, наркотиков и всего, что запрещено в Российской Федерации», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Фото: NEWS.ru Торговые ряды в Измайловском Кремле

Кто покупает трофейные вещи из зоны СВО

В попытке отыскать трофейные предметы корреспондент NEWS.ru отправился на один из популярных столичных вещевых рынков, где есть целый павильон с магазинами военного обмундирования. В местных военторгах искомых вещей не нашлось.

Зато они нашлись в одном из магазинов пневматического и страйкбольного оружия. Его директор рассказал, что иногда ему приносят на реализацию трофейные предметы из зоны СВО, однако они не пользуются особой популярностью у его покупателей.

«Оптику иногда заносят [трофейную]. Сейчас ее нет. Ножик вот мне друг подогнал трофейный [с поля боя]», — поделился мужчина.

Иногда ему «предлагают броники». По его словам, цены на некоторые из них (новые) в магазинах доходят до 100 тысяч рублей, а у него за вдвое меньшую сумму можно купить такой же бэушный, но в хорошем состоянии.

Вопрос, продает ли он форму ВСУ, смутил собеседника NEWS.ru. «Упаси боже таким торговать, я патриот своей страны», — заявил мужчина.

Примечательно, что объявления о продаже трофеев с СВО чаще всего встречаются именно в страйкбольных группах и форумах. Обычно среди поклонников военно-тактической игры расходятся бронежилеты, разгрузки, подсумки и оптические прицелы.

Михаил Онуфриенко подтвердил интерес страйкболистов к трофейным вещам. И все же спрос на подобную «милитарию» выходит за пределы этой группы покупателей.

«Сюда же относятся футбольные фанаты, мотоциклисты, то есть все, кто до этих „рюшечек“ очень охоч. Страйкболисты лепят себе эти шевроны, чтобы похвастаться, мол, у меня есть. Мотоциклисты это тоже обожают по разным причинам. Вот три основные специфические категории людей, которые с удовольствием вешают на себя всякую символику», — поделился военный эксперт.

Еще одна категория покупателей — музеи, которые заинтересованы в аутентичности предметов. В первую очередь это касается музеев, которые испытывают трудности с формированием коллекций. Обычно они покупают трофеи с СВО в неофициальном порядке — это законом не запрещено, отмечает Онуфриенко.

«Спрос есть всегда. Нужно учитывать, что по всему миру коллекционируют все подряд: начиная со спичечных коробков и заканчивая танками. А там, где есть спрос, есть и предложение», — подытожил военный эксперт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о торговле трофеями на Украине

В начале мая британское издание The Economist опубликовало статью, в которой рассказалось о торговле на Украине подобранными в боях с ВС РФ трофеями. По его данным, обычно этим занимаются профессиональные дилеры, которые получают вещи напрямую от бойцов ВСУ.

В продажу идут бронепластины, военная форма, рюкзаки, фрагменты сбитых ракет и самолетов. Как утверждают дилеры, основные покупатели — это коллекционеры военных предметов из Европы и США. Некоторые из них якобы даже просят вещи с отверстиями от пуль. Однако бывают «слишком кровавые для продажи» вещи. Один из дилеров рассказал The Economist, что однажды получил «шлем с прилипшими к нему кусками мозга».

Для многих торговцев трофеи — не способ заработка, пишет издание. Военнослужащие ВСУ отдают найденные на поле боя предметы практически даром: в обмен просят медикаменты и снаряжение. А продавцы направляют вырученные от продажи деньги как раз на их закупку.

Где и как украинцы торгуют трофеями

Как выяснил NEWS.ru, украинские дилеры используют eBay и Etsy в качестве основных площадок для торговли трофеями. На eBay чаще всего встречаются объявления о продаже элементов обмундирования российских бойцов: шлемов, курток и бронежилетов «Ратник», балаклав, шевронов и нашивок. Но можно найти и не имеющие непосредственного отношения к боевым действиям предметы — наручные часы и православные кресты.

Цены начинаются от нескольких долларов (например, за экземпляр газеты «Харьков Z» просят пять долларов) и заканчиваются суммой в тысячу и выше. Самый дорогой лот — сломанный советский ночной прицел 1ПН141-1 — обойдется почти в 1260 долларов.

Фото: Скриншот ebay Прицел 1ПН141-1

На площадке не встречаются элементы экипировки со следами крови: их eBay удаляет, исходя из собственных правил. При этом правила запрещают продажу и военных предметов, например частей военного транспорта. Однако менее чем за 100 долларов там все еще можно найти топливный датчик упавшего российского Су-25, а почти за 1000 долларов — кусок обшивки самолета.

Порой попадаются и достаточно необычные объявления. Так, украинский магазин, торгующий предметами советского обихода, предлагает купить за 80 долларов трофейный комплект, куда входят 1600 бумажных российских рублей, карточку «Сбера» и перочинный нож. Другой продавец за 100 долларов высылает фотографии и геолокацию трофейного подбитого российского танка.

Тем временем на Etsy значительная часть объявлений приходится на фрагменты вооружений и боевого транспорта, а также сувениры из них. Там можно найти брелоки из брони БМП-2 (от 38,5 доллара), деталь российской неуправляемой авиационной ракеты (95 долларов), обломки крылатых ракет «Калибр» по стоимости от 38 долларов, к некоторым из которых прилагаются подставки и памятные таблички.

Покупатели подобных товаров в большинстве своем довольны приобретениями. В отзывах продавцам они оставляют восторженные комментарии. «Удивительный продавец, за товарами которого стоят подлинные истории», — пишет один из пользователей.

Зачем украинские дилеры торгуют трофеями с СВО

Некоторые украинские дилеры в своих объявлениях прямо указывают, что вырученные от продажи средства направляют на поддержку ВСУ. «Все деньги будут направлены подразделению моего друга», — пишет один из них. Другой продавец заверяет, что «большую часть средств» отправляет на восстановление домов в Ирпене, Буче и Гостомеле.

Сбывать трофеи им помогают и за рубежом. Например, этим занимается бренд одежды Apostle Tactical, основанный отставным британским десантником с позывным Бэббс. Он получает предметы с поля боя от киевского магазина KomandaEX, реализует их по всему миру, а вырученные средства направляет на Украину (расходы на упаковку и доставку магазин берет на себя).

Фото: Скриншот ebay

KomandaEX — магазин туристического снаряжения в центре Киева, который после начала российской спецоперации стал торговать военной экипировкой, а также проводить аукционы трофеев. В сборе предметов с поля боя сотрудники магазина не видит ничего зазорного, отмечая, что так они помогают ВСУ.

«На самом деле весь этот хлам — надежда на донаты, желание продать на аукционах и на вырученные средства купить бойцам необходимое снаряжение», — говорится в одной из публикаций KomandaEX.

Сколько стоят предметы из зоны спецоперации

Примечательно, что цены у российских продавцов едва ли не вдвое ниже, чем у их «коллег» с Украины. Например, шеврон с эмблемой 66-й бригады военной разведки армии США, привезенный с Донбасса еще в 2014 году, стоит на аукционе «Мешок» 2500 рублей. В то же время украинский продавец предлагает на eBay добытую в боях за Бахмут нашивку ЧВК «Вагнер» за 65 долларов (почти 6000 рублей), причем такая новая нашивка в России обойдется дешевле 400 рублей.

Цены на другие предметы тоже заметно отличаются. Так, за американский шлем PASGT NIJ IIIA, используемый в рядах ВСУ, российский продавец просит 16,5 тысячи рублей. А украинский дилер готов отдать российский шлем «Армоком» 6Б47 за 290 долларов (около 26 тысяч рублей). Однако есть нюанс: на первом отсутствуют повреждения, а на втором имеется след попадания снаряда.

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