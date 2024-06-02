ВС РФ взяли под контроль Уманское: новости СВО на вечер 2 июня

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Уманское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что в боях участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Подразделения группировки «Восток» тем временем заняли выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, добавили в МО. Кроме того, были нанесены удары по радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей. Средствам противовоздушной обороны тем временем удалось сбить два самолета МиГ-29, говорится в сообщении.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 2 июня, читайте в материале NEWS.ru.

На Харьковском направлении продолжаются бои

Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 125-й бригады теробороны и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малые Проходы, Гатище, Липцы и Нескучное Харьковской области. Также ВС РФ отразили семь контратак подразделений 42-й механизированной, 71-й егерской, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы и Волчанск Харьковской области.

Армия РФ прорвала оборону ВСУ к северу от Часова Яра

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что армия РФ прорвала оборону ВСУ к северу от Часова Яра. По его данным, преодолев этот участок, российские войска зашли за канал Северский Донец — Донбасс. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Канал отмечает, что часть подразделений ВСУ откатилась на заранее размеченный рубеж обороны и теперь окапывается там.

Фото: МО Украины

ВСУ сократили использование артиллерии в пользу дронов

ВСУ сокращают использование артиллерийских орудий на Купянском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление старшего офицера батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Мамура. По его словам, украинские силы предпочитают применять дроны, поскольку они не такие дорогостоящие и более эффективны в бою. Так, чтобы попасть с орудия, можно выпустить пять снарядов и попасть, а можно выпустить 50 — и не попадешь. А дронов — два, три, четыре — можно машину вывести из строя.

Стала известна судьба ВСУ после разрешения Запада бить по России

Украина, которая получила от Запада разрешение на удары по российской территории, столкнется с нехваткой поддержки западной разведки для обнаружения целей за линией фронта, сообщает портал Business Insider со ссылкой на экспертов. Кроме того, это не поможет Киеву перехватить инициативу на фронте.

Издание отмечает, что снятие ограничений на применение западного вооружения поможет Украине отражать российские атаки. Однако эксперты отмечают, что Запад с этим опоздал, поскольку ВСУ столкнулись с серьезной нехваткой боеприпасов и живой силы.

Фото: МО Украины

ВСУ используют старую тактику в боях под Харьковом

ВСУ на Харьковском направлении не ведут контрнаступление, а наносят огневой контрудар, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, украинским военным подвезли новые боеприпасы и они решили нанести удары атакующим войскам ВС РФ с массированным использованием артиллерии.

Матвийчук добавил, что контрнаступление — это операция, которой предшествует ряд задач, все они должны быть выполнены, чтобы ее действительно могли назвать контрнаступлением. По его мнению, во-первых, атакующий противник должен быть поражен основательно и остановлен, во-вторых, должно быть завершено создание ударной группировки наступления.

Байден хочет заморозить конфликт на Украине до президентских выборов в США

Президент США Джо Байден хочет заморозить конфликт на Украине до осенних президентских выборов, пишет журнал The American Conservative. По мнению авторов статьи, в Вашингтоне не хотят, чтобы проигрыш Украины ассоциировался с нынешним американским лидером.

Исходя из этих соображений, Белый дом вынужден поддерживать Украину, не допуская при этом эскалации со стороны России. Однако делать это все сложнее, поскольку российское давление на ВСУ растет, сказано в материале. Кроме того, положение администрации Байдена усугубляется заявлением Киева о том, что условия мира должны решать исключительно украинцы.

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