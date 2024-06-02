Стало известно, почему ВСУ больше не хотят применять арторудия РИА Новости: ВСУ сократили использование артиллерии в пользу дронов

Фото: МО Украины

ВСУ сокращают использование артиллерийских орудий на Купянском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление старшего офицера батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Мамура. По его словам, украинские силы предпочитают применять дроны, поскольку они не такие дорогостоящие и более эффективны в бою.

Война кардинально поменялась. Если раньше ты опасался кассет, прилетов минометов, то теперь это сводится к минимуму, все на дронах. <...> Больше связано с эффективностью. Чтобы попасть с орудия, можно выпустить пять снарядов и попасть, а можно выпустить 50 — и не попадешь. А дронов — два, три, четыре — можно машину вывести из строя, — объяснил Мамура.

Ранее командир 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Буран сообщил, что артиллеристы ликвидировали минометный расчет Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Таким образом, российская пехота получила возможность продвинуться дальше. По словам Бурана, они уничтожили минометчиков ВСУ со второго выстрела самоходной гаубицы «Мста-С».

В Министерстве обороны РФ до этого сообщили, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Уманское в Донецкой Народной Республике. В ведомстве отметили, что в боях участвовали подразделения группировки войск «Центр». Уточняется, что подразделения группировки «Восток» тем временем заняли выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.