Еще один населенный пункт в ДНР перешел под контроль ВС России Минобороны: ВС России взяли под контроль населенный пункт Уманское в ДНР

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Уманское в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве уточнили, что в боях участвовали подразделения группировки войск «Центр».

Подразделениями группировки войск «Центр» в результате успешных действий освобожден населенный пункт Уманское Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Подразделения группировки «Восток» тем временем заняли выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, добавили в МО. Кроме того, были нанесены удары по радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей. Средствам противовоздушной обороны тем временем удалось сбить два самолета МиГ-29, говорится в сообщении.

Ранее военэксперт Василий Дандыкин предположил, что для прекращения обстрелов Белгорода со стороны ВСУ необходимо взять Казачью Лопань. По его словам, российская армия может наступать не по всей границе с Украиной. Он также высказал мнение, что на данном направлении Вооруженные силы РФ скоро и начнут свое наступление.