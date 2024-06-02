Артиллеристы точным ударом разнесли минометчиков ВСУ под Купянском РИА Новости: ВС России уничтожили минометчиков ВСУ под Купянском

Фото: МО РФ

САУ «Мста-С»

Артиллеристы 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали минометный расчет Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, пишет РИА Новости со ссылкой на командира орудия с позывным Буран. Таким образом российская пехота получила возможность продвинуться дальше. По словам Бурана, они уничтожили минометчиков ВСУ со второго выстрела самоходной гаубицы «Мста-С».

Цели бывают совсем разные, начиная с пехоты и заканчивая артиллерийскими целями: орудиями, только что работали по цели миномет, поразили с двух выстрелов. Первый был пристрелочный, второй — точно в цель, — уточнил военный.

В Министерстве обороны РФ ранее сообщили, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Уманское в Донецкой Народной Республике. В ведомстве отметили, что в боях участвовали подразделения группировки войск «Центр». Уточняется, что подразделения группировки «Восток» тем временем заняли выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

Ранее военный корреспондент Александр Симонов опубликовал снимки макетов американских буксируемых гаубиц М777, которые используют Вооруженные силы Украины в зоне проведения военной операции. По его словам, так противник создает ложные цели для российской армии.