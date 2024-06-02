Появилось видео, как дрон оставил бойцов ВСУ «без глаз» «Воин DV» показал, как FPV-дрон уничтожил украинскую камеру наружного наблюдения

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Воин DV» опубликовал кадры, на которых запечатлено уничтожение камеры наружного наблюдения Вооруженных сил Украины. По объекту нанес удар FPV-дрон. По информации канала, беспилотником управлял оператор с позывным Байкал.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что Вооруженные силы РФ уничтожили самоходную гаубицу ВСУ AHS Krab производства Польши под Часовым Яром. На опубликованных кадрах видно, как украинская техника полыхает после удара.

До этого командир 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Буран сообщил, что артиллеристы ликвидировали минометный расчет Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Таким образом, российская пехота получила возможность продвинуться дальше. По словам Бурана, они уничтожили минометчиков ВСУ со второго выстрела.

Старший офицер группировки войск «Запад» с позывным Мамура тем временем заявил, что ВСУ сокращают использование артиллерийских орудий на Купянском направлении. По его словам, украинские силы предпочитают применять дроны, поскольку они не такие дорогостоящие и более эффективны в бою.