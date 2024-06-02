Появились кадры полыхающей гаубицы Krab после точного удара ВС России Военкор Руденко показал уничтоженную гаубицу Krab под Часовым Яром

Фото: Markus Rauchenberger/Us Army/Global Look Press

AHS Krab

Вооруженные силы РФ уничтожили польскую самоходную гаубицу ВСУ AHS Krab производства Польши под Часовым Яром, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Андрей Руденко. На опубликованных кадрах видно, как украинская техника полыхает после удара.

Уничтожение САУ «Краб» в районе Часова Яра. Красиво горит вражеская техника, — написал Руденко.

Ранее командир 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Буран сообщил, что артиллеристы ликвидировали минометный расчет Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Таким образом, российская пехота получила возможность продвинуться дальше. По словам Бурана, они уничтожили минометчиков ВСУ со второго выстрела.

Позже старший офицер батареи 275-го самоходного артиллерийского полка 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Мамура заявил, что ВСУ сокращают использование артиллерийских орудий на Купянском направлении. По его словам, украинские силы предпочитают применять дроны, поскольку они не такие дорогостоящие и более эффективны в бою.