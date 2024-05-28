Пленные ВСУ боятся возвращаться домой: новости СВО на утро 28 мая

Фото: МО РФ

Украинские пленные просят не включать их в обменные списки, сообщил РИА Новости координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Он пояснил, что бойцы боятся репрессий, которые могут ожидать их по возвращении домой.

Депутат также добавил, подразделения ВС России тем временем уверенно продвигаются вперед. Военные освобождают населенные пункты и уничтожают иностранных наемников.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 27 мая, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ обстреляли Луганск кассетными боеприпасами

Украинские войска нанесли удар кассетными боеприпасами по Луганску, сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. Он подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Стало известно, что вечером в Луганске прозвучало несколько взрывов, также начался сильный пожар. Серия хлопков раздалась в городе около 21:05 мск. Уточняется, что перед этим восточная часть населенного пункта подверглась обстрелу. Минобороны России не комментировало информацию.

Путин пообещал суровый отпор украинским диверсантам

На любые попытки диверсантов проникнуть в Россию будет следовать суровый отпор, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеопоздравления по случаю Дня пограничника, передает пресс-служба Кремля. По его словам, организаторы террористических рейдов на российские территории просчитались.

Глава государства выразил уверенность, что пограничники будут также действовать и впредь. Как уточнил Путин, россияне видят в них своих надежных защитников.

«Тосочка» оказала «теплый прием» ВСУ в Харьковской области

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» в течение ночи поразил два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, передает пресс-служба Минобороны РФ. По информации ведомства, украинская армия потеряла 75 человек личного состава и бронетехнику.

В этот район несколько дней стягивались бойцы ВСУ для контрнаступления. Российские военные нанесли удар в момент, когда численность противника была максимальной, добавил командир «Тосочек».

Фото: МО РФ

ВСУ попытались атаковать Московскую область

Средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Московской области малоразмерный воздушный шар, передала пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, инцидент произошел около 21:00 мск.

Обломки беспилотника, сбитого противовоздушной обороной, упали на частный дом в микрорайоне Кучино в Балашихе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его информации, никто из местных жителей не пострадал, все люди успели эвакуироваться. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Экипажи Ка-52М поразили замаскированную украинскую технику

Экипаж вертолета Ка-52М российских ВКС успешно поразил технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Там отметили, что после применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

Министерство подчеркнуло, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами. Военные ориентировались по заданным координатам.

ВС РФ уничтожили украинского «Краба» залпом из «Града»

Расчет реактивной системы залпового огня «Град» ночью уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ) Krab польского производства Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России.

Как рассказал старший офицер батареи с позывным Да Винчи, расчеты «Градов» эффективно нейтрализуют украинские опорные пункты, колонны, скопления легкобронированной техники и живой силы. Также артиллеристы наносят удары по САУ и радиолокационным станциям противника.

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