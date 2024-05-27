Армия России взяла под контроль Ивановку: новости СВО на вечер 27 мая

Фото: МО РФ

Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, российские войска также смогли занять более выгодные рубежи на этом участке фронта.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 27 мая, сколько человек попали в больницу после обстрела Белгорода и каковы шансы на отправку армии Польши на Украину читайте в материале NEWS.ru.

Военкор Коц рассказал, как взятие Ивановки и Нетайлово поможет успеху СВО

Взятие села Ивановка под контроль улучшит тактическое положение российских сил в зоне проведения специальной военной операции, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, захват Нетайлово спутало ВСУ карты.

Коц также уточнил, что Ивановка — это село в Ягодненском сельсовете Купянского района Харьковской области площадью всего 650 квадратных метров. До начала СВО его население составляло около 130 человек. Стратегического значения Ивановка не имеет, однако ее взятие позволяет армии России прикрыть с севера населенный пункт Кисловка и одноименную важную железнодорожную станцию, подытожил военкор. В Министерстве обороны пока не прокомментировали эту информацию.

Bloomberg сообщил о тяжелом положении ВСУ из-за нехватки человеческих ресурсов

Нехватка человеческих ресурсов остается серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины, пишет Bloomberg. По данным агентства, новый закон о мобилизации, принятый в стране, не меняет ситуации. Несмотря на то, что он снижает призывной возраст в украинскую армию, средний возраст призывников на фронте составляет 43–45 лет.

Военнослужащие младше 30 лет встречаются в украинской армии относительно редко, сообщает агентство со ссылкой на одного из волонтеров. Ситуация, по его словам, усугубляется низкой эффективностью вызова в военкомат тех, кто попадает в целевой диапазон. Среди населения, перемещенного из-за боевых действий, «многих молодых людей просто невозможно найти», отмечается в публикации.

Фото: МО Украины

В НАТО заговорили о защите неба над Украиной

Ряд стран НАТО выступили за расширение помощи Украине. Поддержка обсуждается по трем направлениям — обучение солдат ВСУ, доставка боеприпасов непосредственно к линии соприкосновения, а также защита неба Западной Украины комплексами ПВО Альянса.

Утверждается, что дополнительные меры поддержки Киеву готовы оказать Эстония, Великобритания, Канада, Литва, Польша и Франция. Против предложений высказались США и Германия. Пока конкретных решений по расширению помощи нет.

Военэксперт Дандыкин: Россия уничтожит переброшенные на Украину ЗРК

Россия может ответить уничтожением зенитно-ракетных комплексов НАТО, если Альянс решит передать их Украине для защиты неба над западной частью страны, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что это решение со стороны Запада будет полнейшим вмешательством в украинский конфликт.

По его словам, специальная военная операция ведется не против Польши, Франции или Великобритании. Запад должен осознавать, что получит ответ на передачу ЗРК Украине, утверждает эксперт. Как отметил Дандыкин, у России есть что противопоставить этим комплексам.

Фото: IMAGO/Scanpix/Global Look Press

Медведчук обратился к украинским солдатам на фоне истечения срока Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский утратил легитимность и больше не может считаться верховным главнокомандующим, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в авторской колонке на «Смотрим.ру». Он считает, что военнослужащие ВСУ должны прекратить выполнять приказы «самозванца» и «узурпатора власти». Более того, политик предупреждает, что за их выполнение солдаты могут быть привечены к ответственности.

Стало известно о десятках сдавшихся в плен бойцов ВСУ под Берестовым

Более 70 бойцов ВСУ сдались в российский плен в ходе боев за село Берестовое в Харьковской области, заявил ТАСС координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. 26 мая российские войска взяли населенный пункт Берестовое под свой контроль.

Фото: Kovalyov Oleksiy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стало известно о гибели украинской снайперши в зоне СВО

В зоне проведения военной операции на Украине была убита снайперша ВСУ Екатерина Закорецкая, сообщил военный эксперт Руслан Татаринов в своем Telegram-канале «Шепот фронта». По его данным, уроженка города Люботин погибла 27 мая.

По информации aif.ru, Закорецкой было 34 года. Как пишет канал, она закончила Академию внутренних войск МВД Украины и поступила на военную службу задолго до начала СВО. На фото, опубликованном в канале Татаринова, можно разглядеть ее позывной Katrin.

Читайте также:

Ночная работа артиллеристов по позициям ВСУ попала на видео

Кадыров «поручил» вырыть яму для Зеленского

В ДНР задержали подозреваемых в пособничестве ВСУ