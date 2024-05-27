Стало известно о гибели украинской снайперши в зоне СВО Военэксперт Татаринов: в зоне СВО ликвидировали снайпершу ВСУ Закорецкую

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В зоне проведения военной операции на Украине была убита снайперша ВСУ Екатерина Закорецкая, сообщил военный эксперт Руслан Татаринов в своем Telegram-канале «Шепот фронта». По его данным, уроженка города Люботин погибла 27 мая.

На фронте ликвидирована снайпер Закорецкая Екатерина из г. Люботин, 27.05.2024, — говорится в сообщении.

По информации aif.ru, Закорецкой было 34 года. Как пишет канал, она закончила Академию внутренних войск МВД Украины и поступила на военную службу задолго до начала СВО. На фото, опубликованном в канале Татаринова, можно разглядеть ее позывной Katrin.

В апреле стало известно, что глава украинского города Лебедина в Сумской области Александр Бакликов погиб в зоне специальной военной операции ВС России. Градоначальник ушел на фронт добровольцем в сентябре 2022 года.

До этого стало известно о гибели в зоне спецоперации администратора русскоязычной версии портала «Википедия», историка Юрия Лущая. Уроженец Краматорска участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ с января 2023 года, с конца марта он числился пропавшим без вести. Предварительно, Лущай был ликвидирован в районе Артемовска.