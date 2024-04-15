Стало известно о гибели администратора русской «Википедии» в зоне СВО В зоне СВО погиб администратор русскоязычной «Википедии» Лущай

Фото: Социальные сети

Юрий Лущай

Администратор русскоязычной версии портала «Википедия», историк Юрий Лущай погиб в зоне проведения СВО, сообщается на сайте интернет-энциклопедии. Уроженец Краматорска участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины с января 2023 года, с конца марта он числился в списках пропавших без вести. Утверждается, что Лущай был ликвидирован в районе Артемовска.

За время работы над русскоязычной «Википедией» Лущай написал более 200 материалов для портала, полностью переработав еще 50 публикаций. Кроме того, он внес свыше 86 тысяч различных правок в уже опубликованные статьи. Последняя правка от его имени была внесена 25 марта 2023 года. Большинство из написанных им статей относились к числу исторических. Предполагается, что Лущай погиб в районе населенного пункта Ивановское. Администратора портала похоронили в селе Великие Лучки в Закарпатской области Украины 10 апреля.

В середине августа 2023 года суд в Москве оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, являющейся владельцем русскоязычной «Википедии». Поводом для штрафа стал отказ компании удалить недостоверную информацию, связанную со специальной военной операции на Украине. Сумма штрафа составила 2 млн рублей.