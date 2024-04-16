Стало известно о гибели мэра украинского города в зоне СВО Мэр города Лебедин в Сумской области Бакликов погиб в зоне СВО

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава украинского города Лебедин в Сумской области Александр Бакликов погиб в зоне специальной военной операции ВС России, заявила его бывшая заместительница Елена Киреева. Градоначальник ушел на фронт добровольцем в сентябре 2022 года, передает местное издание «Суспильне».

Информацию о гибели Бакликова также подтвердили глава города Тростянца Юрий Бова и председатель Недригайловской общины Константин Волков. Бакликова избрали мэром Лебедина в 2015 году. В сентябре 2021 года депутаты городского совета проголосовали за досрочное прекращение его полномочий. Спустя восемь месяцев суд восстановил Бакликова в должности мэра.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил о возможной гибели директора Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в результате ракетного обстрела. По некоторым данным, удар был нанесен по полигону в районе Чугуева Харьковской области. На исключено, что на месте атаки мог быть главком ВСУ Александр Сырский. Официального подтверждения этой информации не поступало.

До этого стало известно о гибели в зоне спецоперации администратора русскоязычной версии портала «Википедия», историка Юрия Лущая. Уроженец Краматорска участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ с января 2023 года, с конца марта он числился пропавшим без вести. Предварительно, Лущай был ликвидирован в районе Артемовска.