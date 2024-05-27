Российские войска взяли под контроль еще одно село в Харьковской области МО РФ: армия России взяла под контроль село Ивановка в Харьковской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, российские войска также смогли занять более выгодные рубежи на этом участке фронта.

Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи, — говорится в сообщении.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Берестовое под Харьковом. Также российские бойцы атаковали 77-ю аэромобильную бригаду ВСУ в районе населенного пункта Стельмаховка ЛНР.

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что более 70 бойцов ВСУ сдались в российский плен в ходе боев за Берестовое. По его словам, потери противника на этом участке превысили 1,5 тысячи человек.

Кроме того, Водолацкий рассказал, что ВС РФ после взятия под контроль села Старица Харьковской области сумели перерезать поставки боеприпасов и резервов украинской армии в Волчанск. По его словам, удержание населенного пункта также даст возможность снизить интенсивность обстрелов Белгородской области. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.