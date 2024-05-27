Стало известно о десятках сдавшихся в плен бойцов ВСУ под Берестовым Водолацкий: более 70 бойцов ВСУ сдались в плен во время боев за Берестовое

Фото: МО РФ

Более 70 бойцов ВСУ сдались в российский плен в ходе боев за село Берестовое в Харьковской области, заявил ТАСС координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. 26 мая российские войска взяли населенный пункт Берестовое под свой контроль.

Более 73 человек сдались в плен, — заявил Водолацкий.

Ранее Водолацкий сообщил, что потери Вооруженных сил Украины в боях под Берестовым превысили 1,5 тысячи человек. Он отметил, что российские войска нанесли значительный ущерб 77-й аэромобильной бригаде ВСУ. По словам парламентария, успехи под Берестовым позволяют группировкам «Север» и «Запад» взять в кольцо населенные пункты с укрепрайонами украинской армии.

В Минобороны РФ отмечали, что подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Берестовое. По данным пресс-службы оборонного ведомства, российские бойцы также атаковали 77-ю аэромобильную бригаду ВСУ в районе Стельмаховки в ЛНР.

Кроме того, Водолацкий рассказал, что ВС РФ после взятия под контроль села Старица Харьковской области сумели перерезать поставки боеприпасов и резервов украинской армии в Волчанск. По его словам, удержание населенного пункта также даст возможность снизить интенсивность обстрелов Белгородской области.