Ночная работа артиллеристов по позициям ВСУ попала на видео Минобороны показало ночную работу артиллеристов ВС РФ на Северском направлении

Фото: МО РФ

Военнослужащие-артиллеристы «Южной» группировки войск Вооруженных сил России накрывают огнем позиции украинских войск на Северском направлении, соответствующее видео опубликовало Министерство обороны РФ. Бойцы работают в ночное время суток из 152-мм орудий.

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 выполняют задачи по подавлению артиллерийских батарей и пунктов управления ВСУ, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения, военной техники и личного состава противника, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что свыше 70 бойцов Вооруженных сил Украины сдались в российский плен в ходе боев за село Берестовое в Харьковской области. В воскресенье, 26 мая, Минобороны РФ сообщило, что российские войска взяли данный населенный пункт под свой контроль.

До этого Водолацкий рассказал, что ВС РФ после взятия под контроль села Старица Харьковской области сумели перерезать поставки боеприпасов и резервов украинской армии в Волчанск. По его словам, удержание населенного пункта также даст возможность снизить интенсивность обстрелов Белгородской области.