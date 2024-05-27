«РФ должна будет ответить»: военэксперт о планах НАТО защитить небо Украины Военэксперт Дандыкин: Россия уничтожит переброшенные на Украину ЗРК

Фото: IMAGO/Karolis Kavolelis/Global Look Press

Россия может ответить уничтожением зенитно-ракетных комплексов НАТО, если Альянс решит передать их Украине для защиты неба над западной частью страны, уверен военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что это решение со стороны Запада будет полнейшим вмешательством в украинский конфликт.

Если НАТО решит закрыть небо над Западной Украиной своими зенитными комплексами, то мы должны будем ответить. Надо наносить удары по ним, так как это решение будет полнейшим вмешательством Запада в конфликт, — пояснил Дандыкин.

По его словам, специальная военная операция ведется не против Польши, Франции или Великобритании. Эксперт считает, что Запад должен осознавать, что получит ответ на передачу ЗРК Украине. Как отметил Дандыкин, у России есть что противопоставить этим комплексам.

У Запада, в частности у Польши, есть ЗРК Patriot, которые могут нанести серьезный ущерб, просто их ВСУ не передают. Но я отмечу, что ранее украинская ракета залетела на территорию Польши и убила двух трактористов, но польский комплекс не сработал. Я думаю, что у них есть и другие комплексы, но с меньшим радиусом действия, — добавил он.

Ранее сообщалось, что некоторые страны НАТО выступили за расширение помощи Украине. По информации зарубежных СМИ, поддержка обсуждается по трем направлениям — обучение солдат ВСУ, доставка боеприпасов непосредственно к линии соприкосновения, а также защита неба Западной Украины комплексами ПВО Альянса. Против предложений высказались США и Германия.