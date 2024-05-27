В НАТО заговорили о защите неба над Украиной Bild: страны НАТО обсуждают возможность защиты неба над Западной Украиной

Фото: МО США

Ряд стран НАТО выступили за расширение помощи Украине, сообщает Bild. По данным издания, поддержка обсуждается по трем направлениям — обучение солдат ВСУ, доставка боеприпасов непосредственно к линии соприкосновения, а также защита неба Западной Украины комплексами ПВО Альянса.

Утверждается, что дополнительные меры поддержки Киеву готовы оказать Эстония, Великобритания, Канада, Литва, Польша и Франция. Против предложений высказались США и Германия. Пока конкретных решений по расширению помощи нет.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что у НАТО нет планов начинать подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины непосредственно на украинской территории. При этом страны Блока намерены согласовать на саммите в Вашингтоне «новые рамки» для более эффективной помощи Киеву, в том числе в подготовке солдат, отметил он.

До этого в ходе выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО генсек Альянса сообщил, что организация создаст постоянную структуру для курирования поставок оружия Украине и их финансирования. По его словам, решение об этом будет принято на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле.