В НАТО высказались о планах готовить военных на Украине Столтенберг: НАТО не намерена готовить военных на территории Украины

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У НАТО нет планов начинать подготовку военнослужащих Вооруженных сил Украины непосредственно на украинской территории, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости. При этом страны Блока намерены согласовать на саммите в Вашингтоне «новые рамки» для более эффективной помощи Киеву, в том числе в подготовке солдат, отметил он.

У нас нет планов начинать подготовку военных на территории Украины, — заявил Столтенберг, отвечая на опрос журналистов.

Ранее в ходе выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что организация создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования. По его словам, решение об этом будет принято на саммите в Вашингтоне, который состоится в июле. Он отметил, что сумма регулярной помощи Киеву пока не установлена.

До этого генсек Альянса заявлял, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары по признанной на международном уровне территории России западным оружием. Он предложил союзникам по Альянсу над этим задуматься, но в то же время подчеркнул, что Блок не будет отправлять свои войска на помощь Киеву.