Кадыров «поручил» вырыть яму для Зеленского Кадыров заявил о необходимости вылечить Зеленского от наркозависимости

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о необходимости вылечить и привести в чувство президента Украины Владимира Зеленского, сообщил Telegram-канал SHOT. По мнению Кадырова, Зеленский страдает от наркозависимости и нуждается в рехабе со строгой диетой.

Надо вылечить человека, который убивает свой народ. Приведем его в чувства, — заявил он.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что власть на Украине лишила себя легитимности еще в 2014 году. Он подчеркнул, что первые предпосылки к этому начались 20 лет назад, когда фальсифицировались результаты президентских выборов. Парламентарий напомнил, что тогда Верховный суд Украины провел третий тур, которого до этого «не существовало в природе».

Он отметил, что Зеленского можно считать нелегитимным с любого момента времени. По словам Говырина, до сих пор бойцы ВСУ не могут ответить, чьи идеалы отстаивают и за что воюют. Кроме того, как подчеркнул депутат, многие украинцы давно подозревают, что глава государства сошел с ума на фоне наркотической интоксикации.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также заявлял, что в уголовном деле, возбужденном в отношении президента Украины в России, много статей. По его словам, они связаны в том числе с распространением наркотиков и покушением на убийство.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.