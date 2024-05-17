В Госдуме раскрыли, когда власть на Украине лишила себя легитимности Депутат Говырин: украинская власть лишила себя легитимности еще в 2014 году

Фото: t.me/govyrin*

Алексей Говырин

Власть на Украине лишила себя легитимности еще в 2014 году, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что первые предпосылки к этому начались 20 лет назад, когда фальсифицировались результаты президентских выборов. Парламентарий напомнил, что тогда Верховный суд Украины провел третий тур, которого до этого «не существовало в природе».

Официально на Украине юридически легитимной власти не водится с 2014 года, а первые предпосылки к этому начались еще 20 лет назад при фальсификациях на выборах оранжевого поклонника Бандеры — Виктора Ющенко (экс-президент Украины. — NEWS.ru) — тогда Верховный суд Украины под давлением принял неправовое решение о проведении «третьего тура выборов», — пояснил депутат.

Он отметил, что президента Украины Владимира Зеленского можно считать нелегитимным с любого момента времени. По словам Говырина, до сих пор бойцы ВСУ не могут ответить, чьи идеалы отстаивают и за что воюют. Кроме того, как подчеркнул депутат, многие украинцы давно подозревают, что глава государства сошел с ума на фоне наркотической интоксикации.

Политолог Сергей Марков ранее заявил, что Россия может подписать договор по украинскому конфликту с США или ООН, а не с Зеленским. Эксперт подчеркнул, что также соглашение допустимо заключить с другими международными организациями.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.