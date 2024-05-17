Развеян главный миф об условиях подписания соглашения по Украине Политолог Марков: Россия может подписать договор по Украине с США или ООН

Фото: Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com

Политолог Сергей Марков в разговоре с NEWS.ru заявил, что Россия может подписать договор по украинскому конфликту с США или ООН, а не с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эксперт подчеркнул, что также соглашение допустимо заключить с другими международными организациями. Как напомнил политолог, решение о прекращении боевых действий в Южном Вьетнаме Северный Вьетнам подписал с США.

Договор необязательно подписывать именно с Зеленским. Можно с ООН, международными организациями, другими странами. Решение о прекращении боевых действий в Южном Вьетнаме Северный Вьетнам подписал не с хунтой Южного Вьетнама, а с США. И все работало. Можно просто подписать договор с США. Видимо, так, — высказался эксперт.

Ранее Марков объяснил, что после 20 мая с Зеленским нельзя будет подписывать никакие документы. Он подчеркнул, что любые договоры будут считаться «филькиной грамотой», так как президент Украины станет нелегитимным главой государства. По его словам, Москву волнует момент, что позже Конституционный суд может признать недействительными все соглашения.

Президент России Владимир Путин до этого отметил, что легитимность украинского лидера имеет значение для России в случае подписания документов. Он подчеркнул, что вопрос легитимности Зеленского должен быть решен политической и правовой системами самой страны.