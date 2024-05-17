Раскрыт важный нюанс беспокойства России о легитимности Зеленского Политолог Марков: после 20 мая с Зеленским нельзя подписывать никакие документы

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

После 20 мая с президентом Украины Владимиром Зеленским нельзя будет подписывать никакие документы, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Сергей Марков. Он подчеркнул, что любые договоры будут считаться «филькиной грамотой», так как Зеленский станет нелегитимным главой государства. По его словам, Москву волнует не сама правомерность украинского лидера, а тот момент, что позже Конституционный суд может признать недействительными все соглашения.

Россию интересует не легитимность Зеленского вообще. Интересует, может ли потом Конституционный суд Украины сказать: подписанные с Зеленским соглашения — филькина грамота, так как они подписаны нелегитимным президентом. Сейчас такой этап, что никаких документов с Зеленским после 20 мая нельзя подписывать. Это и волнует Москву: чтобы Конституционный суд Украины потом не взял и не признал договор нелегитимным, — высказался эксперт.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что общался с Зеленским до начала острой фазы конфликта на Украине. Так он ответил на вопрос одного из журналистов, будет ли РФ признавать легитимность украинского лидера после окончания срока его полномочий 20 мая и планирует ли он говорить с ним после этого. По словам главы государства, раньше он был в постоянном контакте с Зеленским.