Путин рассказал о своих контактах с Зеленским после начала СВО Путин заявил о постоянном контакте с Зеленским до начала СВО

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что до острой фазы конфликта на Украине был в постоянном контакте с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает РИА Новости. Так он ответил на вопрос одного из журналистов, будет ли РФ признавать легитимность Зеленского после окончания срока его полномочий 20 мая, и будет ли российский лидер говорить с ним после этого.

Мы раньше с ним общались, были в постоянном контакте до того, как конфликт вышел в острую фазу вооруженной борьбы, — отметил глава государства.

Ранее Владимир Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета заявил, что у России нет планов по взятию Харькова. Он добавил, что операция Вооруженных сил РФ на данном направлении специальной военной операции стала ответом на обстрелы российских регионов со стороны украинской армии. Также президент отметил, что российские военные ежедневно добиваются успехов в зоне проведения СВО, бойцы продвигаются в соответствии с планами командования.

До этого Путин объяснил санкции Соединенных Штатов на китайские электромобили тем, что они стали лучше. По словам главы государства, действия Вашингтона примером недобросовестной конкуренции.