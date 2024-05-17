Путин объяснил санкции США на китайские электромобили Путин: США ввели санкции на китайские электромобили из-за их возросшего качества

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Электромобили, произведенные в Китае, стали более качественными, поэтому США ввели на них санкции, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета, передает РИА Новости. Он назвал действия Вашингтона примером недобросовестной конкуренции.

Мир так сегодняшний устроен, что возникают иногда и ситуации, связанные с недобросовестной конкурентной борьбой. Ну вот как недавно, взяли американцы — и ввели Китаю санкции на электромобили. Почему? За что? Потому что китайские машины лучше стали, вот за это. Другой причины нет, — сказал российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявлял, что специалисты из Северной Америки и Европы приезжают работать в Россию, несмотря на западные санкции. По его словам, нередки случаи, когда они получают здесь зарплату больше, чем у себя на родине.

До этого глава государства затронул тему безработицы в России. Он подчеркнул, что ее уровень в стране опустился ниже трех процентов. По его словам, такой низкий показатель стал возможен благодаря проводимой властями РФ экономической политике.

Кроме того, Путин заявил, что залогом успеха и достижения нужного результата является умение работать в команде и любовь к своему делу. По его словам, умение работать в команде является важнейшим навыком в современном мире, особенно в науке, образовании и экономике.