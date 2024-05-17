Путин рассказал о западных специалистах, приезжающих работать в Россию Путин: западные специалисты едут работать в Россию, несмотря на санкции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Несмотря на западные санкции, специалисты из Северной Америки и Европы приезжают работать в Россию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета. По его словам, нередки случаи, когда они получают здесь зарплату больше, чем на родине. Стенограмма выступления доступна на сайте Кремля.

Несмотря на все санкционные дела, на все геополитические издержки, к нам едут на работу и из Европы, и из Северной Америки. Работают люди. И часто заработная плата у них выше, чем та, которую они получали на родине, в том числе даже в Северной Америке и в Европе, — сказал Путин.

Также глава государства коснулся темы безработицы в России. Он подчеркнул, что ее уровень в стране опустился ниже трех процентов. По его словам, такой низкий показатель стал возможен благодаря проводимой экономической политике.

Залогом успеха и достижения нужного результата, по мнению российского президента, является умение работать в команде и любовь к своему делу. Глава государства выделил первый навык отдельным пунктом, отвечая на вопрос китайской студентки. По его словам, умение работать в команде является важнейшим навыком в современном мире, особенно в науке, образовании и экономике. Это, отметил он, позволяет создать конкурентные преимущества при достижении целей.